الكوني يؤكد على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب

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أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه عدد من عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي أمس السبت، على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بطرابلس، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، المهندس رمضان أبوجناح.

وشدد الكوني على ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، أسوة بباقي مناطق ليبيا.

في حين حث الكوني عمداء البلديات، على العمل الجاد والفاعل لضمان أمن الجنوب، باعتبار قوته تكمن في وحدة مكوناته.

بدورهم أكد الحضور على ضرورة استمرار اللقاءات، ومضاعفة التنسيق والعمل الجماعي.

مؤكدين أن ذلك من شأنه توفير احتياجات مناطق الجنوب، بالشكل الذي تستحقه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد ناقش أمس السبت بطرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وضم اللقاء ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة.

في حين تم بحث مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس الرئاسي عن رؤيته الاستراتيجية أمس الأول.

فضلا عن ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

في حين أكد الحكماء والأعيان على أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي وعلى أمن البلاد ووحدتها.