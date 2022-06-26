الكهرباء تنفي ما تردد بشأن نشوب حريق في محطة شمال بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت شركة الكهرباء ما تردد بشأن نشوب حريق في المحطة البخارية شمال بنغازي، داعية إلى تحري الدقة في نشر الأخبار.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. والتي تهدف إلى إثارة الفتنة والتضليل واستقاء المعلومة الصحيحة من الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء والموثقة بالعلامة الزرقاء .

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء فرع بنغازي أن طرح الأحمال على المدينة اليوم سيكون على مرحلتين.

وأضافت الشركة اليوم الأحد، أنها ستلجأ اليوم إلى عملية طرح الأحمال على فترتين خلال اليوم بواقع عدد 4 ساعات في كل فترة على مدينة بنغازي وضواحيها.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال على المدينة سيكون بواقع 8 ساعات في اليوم.

يشار إلى أن المدن الليبية تشهد هذه الأيام تطور لأزمة الكهرباء حيث تصل ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة في عجز تام للحكومة عن إيجاد حل رغم الوعود الكثيرة.