السنغالي خابي لام يصبح الأكثر متابعة على “تيك توك”
أصبح خابي لام الشخص الأكثر متابعة على تطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة بعد ارتفاع عدد متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم.
وتجاوز خابي لام نجمة “تيك توك”، شارلي دي أميليو التي يتابعها 142.3 مليون شخص.
وتمكن لام وهو إيطالي من أصول سنغالية من أن يصبح من الشخصيات المشهورة على الإنترنت، واشتهر بشكل أساسي في بث مقاطع صامتة تسخر من الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصد ملايين المشاهدات.
وقد انضم خابي لام، إلى منصة التواصل الاجتماعي في مارس 2020 عندما تم إغلاق البلاد إثر جائحة كورونا، واكتسب محبة المتابعين بسبب بساطة المادة المقدمة.
@khaby.lame
After all, there’s no harm in trying 🤣🙋🏿♂️🦵🏿 #learnfromkhaby #learnontiktok @tiktok
وقابل خامي لام العديد من المشاهير والنجوم العالمين الذين قدموا له الدعم وشاركوا في مقاطع الفيديو الخاصة به.
في حين أن معظم مقاطع الفيديو الخاصة به مصممة للضحك فقد نشر مقطع فيديو ذي مغزى لفت الانتباه إلى تغير المناخ الذي ظهرت فيه غريتا ثونبرج.