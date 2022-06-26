السنغالي خابي لام يصبح الأكثر متابعة على “تيك توك”

أصبح خابي لام الشخص الأكثر متابعة على تطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة بعد ارتفاع عدد متابعيه إلى 142.7 مليون شخص حول العالم.

وتجاوز خابي لام نجمة “تيك توك”، شارلي دي أميليو التي يتابعها 142.3 مليون شخص.

وتمكن لام وهو إيطالي من أصول سنغالية من أن يصبح من الشخصيات المشهورة على الإنترنت، واشتهر بشكل أساسي في بث مقاطع صامتة تسخر من الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصد ملايين المشاهدات.

وقد انضم خابي لام، إلى منصة التواصل الاجتماعي في مارس 2020 عندما تم إغلاق البلاد إثر جائحة كورونا، واكتسب محبة المتابعين بسبب بساطة المادة المقدمة.

وقابل خامي لام العديد من المشاهير والنجوم العالمين الذين قدموا له الدعم وشاركوا في مقاطع الفيديو الخاصة به.

في حين أن معظم مقاطع الفيديو الخاصة به مصممة للضحك فقد نشر مقطع فيديو ذي مغزى لفت الانتباه إلى تغير المناخ الذي ظهرت فيه غريتا ثونبرج.