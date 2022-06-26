إحذر الجلوس لفترات طويلة لتجنب الإصابة بجلطة الساق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جلطة الساق هي حالة تتكون فيها الجلطات في الأوردة العميقة للساق نتيجة تخثر الدم في أحد تلك الأوردة،

مما يؤدي إلى انسدادها وعدم مرور الدم من خلالها.

وتحدث جلطة الساق نتيجة بطء تدفق الدم داخل الأوردة أو ركود الدم فيها،

بسبب عدم التحرك لفترة طويلة، مثل الجلوس لفترة طويلة في السيارة أو الطيارة أو الفراش.

وكشفت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة، عن أن جلطة الساق قد تتسبب في تدمير الصمامات الوريدية وتعيق تدفق الدم في الساق.

الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالقصور الوريدي المزمن.

كما يمكن أن تنفصل الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين عبر مجرى الدم مسببة انسداد شريان رئوي هناك،

ما يؤدي إلى حدوث انسداد رئوي يهدد الحياة.

* أعراض جلطة الساق

-ألم في القدم

وهو أحد الأعراض الممكنة لتجلط الدم في الساق، فعندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم أو تباطؤ، لا يمكن للأنسجة الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

ونتيجًة لذلك يشعر المصاب بالألم والتنميل.

– إحمرار الجلد

يسبب التجلط في منطقة الفخذ أو الساق احمرارا في الجلد مع ارتفاع بسيط في درجة حرارته.

– ارتفاع درجة حرارة الجسم

وجود جلطة دموية في الساق يسبب الإلتهاب الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى.

– تلون الجلد

قد تبدو منطقة الكاحل والقدم شاحبة بسبب انخفاض تدفق الدم فيها.

حيث يسبب انخفاض تدفق الدم تغير في لون الجلد في المنطقة المصابة.

– ألم في الساق

يبدأ الألم عادة في ربلة الساق وهي العضلة الخلفية للساق.

كما يمكن الشعور بتشنجات أو تقرحات خاصة عند المشي.

– التورم

يمكن أن يكون التورم أحد أعراض الجلطة الدموية في الساق، وقد يحدث التورم في إحدى أو كلتا الساقين ويكون مؤلمًا جدًا عند ملامسته.

– طرق التعامل مع جلطة الساق.

ينبغي استدعاء الطبيب فور ملاحظة الأعراض.

يتم العلاج بواسطة الأدوية المثبطة لتجلط الدم، كما قد تستلزم الحالة الخضوع للجراحة لإزالة الجلطة.

يوصي برفع الساق المصابة وارتداء جوارب ضاغطة للمساعدة في تقليل أعراض الجلطة في الساق مثل التورم والألم.

ينصح برفع الساق عند الإستلقاء على الأقل 3-4 مرات يوميًا لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة للمساعدة في تخفيف الضغط في الأوردة.

* طرق الوقاية من جلطة الساق

تجنب الجلوس لفترات طويلة وإنما التحرك بين الحين والأخر.

المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار: فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

التخلص من الدهون والوزن الزائد وذلك لأنها تزيد من فرصة إغلاق الأوعية الدموية.

التقليل من الطعام الغني بالدهون والسعرات الحرارية والتي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ترك التدخين سواء التدخين عن طريق السجائر العادية أو السجائر الإلكترونية أومنتجات التبغ، فجميعها تساهم في حدوث الجلطات الدموية.