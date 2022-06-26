حمدو الهوني بطلا لتونس مع الترجي الرياضي التونسي

تُّوّج الترجي الرياضي التونسي و الذي يلعب له اللاعب الليبي حمدو الهوني بلقب البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم بعد فوزه اليوم الأحد بملعب رادس على اتحاد بن قردان بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة التتويج للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وافتتح اتحاد بن قردان النتيجة في الدقيقة السادسة من المباراة عن طريق فخر الدين العوجي في الدقيقة السادسة قبل أن يتمكّن الترجي من تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة عن طريق محمد علي بن حمودة في الدقيقة 85 ليضيف في الوقت بدل الضائع (90 زائد 7) هدف الفوز عن طريق الياس الشتي.

لعب الهوني المباراة الحاسمة لفريقه و أكملها حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها , وقدم حمدو الهوني مستوى كبير برأيي المحللين وصنع العديد من الفرص كما أضاع ثلاث فرص محققة للتسجيل وسط أجواء مشحونة وضغط جماهيري كبير .

ويعدّ هذا اللقب الـ 32 في تاريخ النادي و السادس على التوالي.