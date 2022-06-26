اعترافات مثيرة لقاتل فتاة المنصورة: “حاسبوا أهلها”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم، أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.

واستمعت هيئة المحكمة المصرية لأقوال المتهم محمد عادل، الذي كشف الكثير عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعه بالضحية.

*اعترافات المتهم بقتل فتاة المنصورة

لم يتراجع المتهم عن اعترافاته بالقتل أمام النيابة، إلا أنه حاول تبريره بكشف عدد من الوقائع والخلافات بينه وبين الضحية.

كما أبدى ندمه على تنفيذ الجريمة، قائلا: “مفيش حاجة هتبرر اللي عملته، لكن أهلها المفروض يتسألوا عن الموضوع وليس أنا”.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه ارتبط بالفتاة، وإنه كان كل شيء لها، وإنه المسئول عنها، وكانت تشتكي له من أهلها وأن ذلك مسجل بالصوت.

وتابع المتهم أمام المحكمة: ” بعد فترة من الارتباط، اكتشفت أنها واخداني مرحلة، وبعد الوصول لها ستتركني، وأنا غير متشدد، فقد عرفتها وهي تعمل موديل”.

من ناحيته طالب محامي المتهم محمد عادل بالتصريح له بزيارة موكله في محبسه لمناقشته في ملابسات القضية.

كما طالب بتأجيل القضية للاضطلاع وتجهيز مذكرة للدفاع عن المتهم، وعرض موكله على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

ودخلت والدة الطالبة نيرة في حالة من البكاء الشديد مع دخولها المحكمة.

وقالت والدة نيرة “إن نيرة ماتت شهيدة والحمد لله، وأثق في القضاء المصري والقاضي سيعتبر نيرة ابنته وسيحكم بالعدل”.

وتابعت: “المتهم هيحاسبه ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل.. قلبي نار .. لكن دا قضاء ربنا”.

* قرارات المحكمة بعد الاستماع لاعترافات المتهم

1- قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، لجلسة الثلاثاء المقبل.

وذلك للاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

2- حظر النشر في القضية ماعدا جلسة النطق بالحكم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمشاهد بث المحاكمة على الهواء أمام الجميع، واستفزت اعترافات المتهم محمد عادل بعضهم.

وتعود هذه الجريمة إلى صباح الإثنين الماضي، حينما ذبح شاب زميلته في جامعة المنصورة في مشهد صادم، وثقته كاميرات المراقبة.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل “الطالبة نيرة” عمداً مع سبق الإصرار.

وأقر المتهم بارتكابه الجريمة خلال استجوابه بالتحقيقات، كما أجرى محاكاة لكيفية تنفيذ الجريمة بمسرح الحادث.

واستمعت النيابة إلى 20 شاهداً منذ بدء التحقيقات، منهم والدا الضحية وشقيقتها وأحد الطلاب بالجامعة.

حيث أكدوا تعرض المتهم لها بشكل دائم، بعد فشل علاقتهما، ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية، وتحريرهم محضراً بعدم التعرض.