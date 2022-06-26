استطلاع| غالبية الآراء تتوقع فشل الوصول إلى إطار دستوري وقانوني يضمن إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

في منتصف شهر يونيو الجاري قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في افتتاح جلسة الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، إن “هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات”.

وطالبت وليامز، وفدي المجلسين بضرورة الخروج بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية.

ووجهت وليامز رسالة إلى المعرقلين والمسلحين قائلة: “كفى ترويعًا وتعطيلًا وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي.. من هذه الممارسات كونه داعمًا للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا”.

وكانت قد شهدت الجولة الماضية من اجتماع القاهرة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور. وفق وليامز، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات.. فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

إخفاقات وفشل

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا ما كانت اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة ستُفضى إلى إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أن اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة في جولتها الأخيرة ولا مجال فيها للإخفاقات، برأيك هل ستُفضى الاجتماعات إلى إطار دستوري وقانوني يضمن إجراء الانتخابات؟”.

وجه المشارك Abdalslam Mdakesh حديثه للمستشارة الأممية قائلا: “كل مسيرتك إخفاقات وفشل ولم تستطيعي حل أي مشكلة للناس والسنوات.. تمر مرتبات وجولات ومصاريف وهنا طوابير ورصاص وقتل وتهجير ولا يوجد كهرباء اغربوا عنا دمرتم البلاد”، وفق قوله.

دستور الأجداد المؤسسين

من جانبه قال المشارك، عبدالسلام المنصوري، إن “ليبيا تأسست في 1951م من ثلاثة أقاليم مختلفة دولة برقة والجمهورية الطرابلسية وإقليم فزان تحت مسمى المملكة الليبية المتحدة وفق دستور توافقي يضمن حقوق كافة الأقاليم وتكافؤ الفرص-الحل العودة إلى دستور الأجداد المؤسسين 1951م”، وفق قوله.

فيما توافق المشاركين، Hani Grpog وعبدالباسط بالحسن بوالشليف في ذات الرأي وتوقعهما لفشل التوصل إلى إطار دستوري.

ووجه المشارك، Sadam Alyyibeحديثه للبعثة الأممية قائلا: “لا لأنهم هم سبب البلاء”.

أين لجنة الستين؟

وفي رأي آخر قالت المشاركة، Amal Alkwafi: “كل اجتماع خارج ليبيا هو مضيعة للوقت وخصوصا مع الجنة الأممية”.

في حين توقع المشارك، Salim B Milad استحالة الوصول إلى توافق الأطراف الليبية.

وتوقع المشارك، حامد إسماعيل الزوي، فشل الوصول إلى إطار دستوري، في حين كان رأي المشارك، نورالدين أحمد، مخالفا حيث توقع الوصول إلى إطار دستوري.

في حين قال المشارك، عبد الرؤوف: “على ما اعتقد سينجح.. لأنه هناك شدة من وليامز وأيضا من السفير الأمريكي هذه المرة على ما اعتقد سيتم التوافق على الإطار الدستوري”.

وقال المشارك، Omar Basheer Ahmad: “إذا كانت ستيفاني وليامز وراء المباحثات فلا يأتي منها الخير لأن أمريكا سبب البلاء في ليبيا والدول الإسلامية.. ارحلي عنا”، وفق قوله.

من جانبه قال المشارك، Ali Alkotry: “أوهام مسار دستوري أين لجنة الستين؟ التي انهت المسودة والمفروض عرضها على الشعب لتصويت كلام فاضي ليبيا لو الشعب مزال راقد على ليبيا السلام بعد التحشيد من كل حد وصوب لاحتلال أبار النفط وبعدها شد الطابور على الرز والمكرونة”، وفق قوله.

وتوافق المشاركين، سيف سيف الوليدي، وعبدالرحمن عبدالرحمن،و Mahmoud ElJamal، و ابراهيم الفرجاني، على عدم نجاح الوصول إلى المسار الدستوري.