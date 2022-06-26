إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه المجلس الرئاسي في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية

26 يونيو، 2022 5:09 م
3

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

*رئيس المجلس محمد المنفي:

– المصالحة الوطنية تخرج ليبيا من دائرة التبعية والتدخلات الأجنبية.

– العزم على تجنيب الليبيين ويلات الحروب.

– المصالحة تأتي بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

* عضو المجلس موسى الكوني:

– مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا.

–  المشروع كان حصيلة تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال.

– بمقدور الليبيين تجاوز الماضي.

*عضو المجلس عبدالله اللافي:

– المصالحة تعالج أخطاء الماضي وتحصن المجتمع ضد النزاع.

– المصالحة تهدف إلى بلد موحد وقوي ومجتمع متماسك.

– الشعب الليبي لديه القدرة على التعافي.

26 يونيو، 2022 5:09 م
3

مقالات ذات صلة

استطلاع| غالبية الآراء تتوقع فشل الوصول إلى إطار دستوري وقانوني يضمن إجراء الانتخابات

26 يونيو، 2022 5:49 م
رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة

المالية تسلم أذونات صرف مرتبات يونيو للمركزي

26 يونيو، 2022 4:58 م

مناورة مشتركة بين الخليج والبريقة من أجل المحافظة على البيئة

26 يونيو، 2022 4:38 م
فتحي باشاغا

باشاغا ينعي أحد قادة كتيبة الحلبوص

26 يونيو، 2022 3:29 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى