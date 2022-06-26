إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه المجلس الرئاسي في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة الوطنية
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
*رئيس المجلس محمد المنفي:
– المصالحة الوطنية تخرج ليبيا من دائرة التبعية والتدخلات الأجنبية.
– العزم على تجنيب الليبيين ويلات الحروب.
– المصالحة تأتي بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
* عضو المجلس موسى الكوني:
– مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا.
– المشروع كان حصيلة تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال.
– بمقدور الليبيين تجاوز الماضي.
*عضو المجلس عبدالله اللافي:
– المصالحة تعالج أخطاء الماضي وتحصن المجتمع ضد النزاع.
– المصالحة تهدف إلى بلد موحد وقوي ومجتمع متماسك.
– الشعب الليبي لديه القدرة على التعافي.