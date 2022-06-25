وفد مشايخ وأعيان ليبيا فرع المنطقة الغربية يبحث مع الحداد سبل تحقيق المصالحة الوطنية

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد الخميس الماضي بمكتبه برئاسة الأركان العامة مع وفد من الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا فرع المنطقة الغربية سبل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الحروب.

وقد أثنى الوفد على مايقوم به رئيس الأركان العامة من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية.

فضلا عن وقوفه ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية.

وأكد الوفد مطالب الليبين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبين.

في حين أكّد الحداد على دور المؤسسة العسكرية التي نوه أنها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا.

منوها أن المؤسسة العسكرية لا تزال على عهد التضحية والفداء.

مشيرا أنها سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، وأنها ستكون الداعم لمتطلباتهم.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية.

مضيفا أنه: “لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح”.

وتابع المنفي: “لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت.

في حين أكد أنه بالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت”.

وذلك في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في طرابلس الخميس الماضي.

وأضاف المنفي: “نحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح”.

وتابع ” عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد وآن الأوان للكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن”.

مؤكدا ضرور أن تترك للأجيال المقبلة من الأسباب التي تشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض كما فعل أجدادنا العظماء”.