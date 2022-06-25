استطلاع | هل تنجح محادثات القاهرة في إنهاء الخلاف حول “المسار الدستوري”؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

لا تزال الجهود مستمرة، من لجنة الحوار الدستوري الليبي بالقاهرة، بهدف إزالة كافة النقاط الخلافية، والدفع بالبلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية تعبر عن كافة فئات وطوائف الشعب الليبي.

ورغم النجاحات المستمرة التي توصلت إليها اللجنة في القاهرة، إلا أن هناك بعض النقاط التي لا تزال عالقة حتى الآن، من بينها، تحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية..

جهود مصرية

واستطاعت الجهود المصرية أن توفر الأجواء الملائمة طيلة الأشهر الماضية منذ بدء أولى جلسات المسار الدستوري فى أبريل الماضى و ذللت الصعوبات التي قللت منذ بداية الجلسات من فرص الوصول إلى توافق وهو ما قاد للتفاهم حول 70% من إجمالى مواد القاعدة الدستورية التى ستجرى بموجبها الاستحقاقات الانتخابية بعد تعثر حكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة من البرلمان فى القيام بمهامها فى إجراء الانتخابات.

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر “هل ستشهد المسارات التفاوضية #الليبية في #القاهرة سواء #اللجنة_العسكرية أو مجلسي #النواب و #الأعلى انعكست على الداخل الليبي سريعا”.

1- نعم

2- لا

3- غير ذلك

آراء المشاركين

ويقول “فيصل أغريبيل” مصالح شخصية وجعلوا من المناصب ثمن للانحياز مع هذا وذاك والوطن ومصلحة أهلة خارج حساباتهم.

وتأسف “محمد عون” على حال الساسة الليبيين وذكر “من المؤسف ان يكون حال الاشقاء هكذا” .

وشبه الوضع الليبي بالقضية الفلسطينية، وقال “يشبه حال الفلسطينيين واليهود خارطة طريق وكبير المفاوضين واجتماعات مدريد ونأخذ أرضكم ونعطيكم سلام وهذا الذي يريده اليهود”، حسب وصفه .

وذكر “كامل خليفة المنصوري” غير ذلك أنا أحد أفراد الشعب لم تعد تهمني اجتماعاتهم .

وأضاف “محمد الورفلي” لايأتى منهم إلا الشر ولا خير في الأعراب هم ومجالسهم من يريد الحل بلادنا ولاغير بلادنا أما هؤلاء الافاقين فبعدهم مثل الجنة وبلادنا هي الجنة، حسب قوله .

وأشار “حمزة المجد” إلى أن الخلافات ستستمر بينهم لكي يستمروا فى السرقة والبزنس والاختلاسات والسلطة،والشعب يتفرج يعاني .

وقالت “سلمة المؤمنة” مادام يجتمعوا خارج ليبيا ماهو صاير منهم لأنهم ليس أهل للثقة يقود فيهم غيرهم ويسير فيهم مثلما يريد ومتى يريد استغل الصديق قبل العدو نقاط ضعفكم يمشي فيكم معقولة 11سنة لم يجدوا حل الدليل استغلال الفوضى في ليبيا وعدم اتفاق الليبيين مع بعض لصالح أجندة خارجية فيقوا يامسؤولين قبل لاتضيعوا تعب الشعب جراء نزاعاتكم وعدم وعيهم اتقوا الله وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.