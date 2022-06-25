مرض خطير يهدد حياة طفلة…والمصريون يجمعون لها مليوني دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حظيت طفلة مصرية مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي تعاطفاً واسعاً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

ذلك بعد أن ناشدت أسرتها التبرع لها من أجل العلاج بحقنة تتكلف 40 مليون جنيه مصري.

وتصدر هاشتاج “أنقذوا حياة رقية” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد دعوات للتبرع للطفلة المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.

ويكمن التحدي في حقن الطفلة بالحقنة قبل أن تتم عمر السنتين لإنقاذ حياتها، خصوصا وأنها ستتم عامها الثاني في خلال 8 أيام.

وفي تصريحات صحفية كشف والد الطفلة رقية أنه استطاع جمع 43 مليون جنيه، وهو ما يزيد عن المبلغ المطلوب تكلفة حقنة «زولجينزا».

كما وجه الأب الشكر لكل من ساهم في التبرع ومساعدة ابنته.

ويعد مرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي يصيب الأعصاب التي تظهر من الحبل الشوكي، ويحدث بسبب خلل جيني.

– أعراض المرض

تتمثل أعراضه في ضمور العضلات وصولا إلى الشلل وتغيرات في شكل الأطراف والعمود الفقري والصدر.

بالإضافة لضعف العضلات وصعوبات التنفس والبلع وصعوبات الوقوف والمشي.

وكشفت الرابطة الألمانية لطب الأعصاب، عن أنه لا يوجد علاج للشفاء من ضمور العضلات الشوكي بشكل كامل.

ولكن قد تساعد العلاجات في تخفيف أعراض ذلك المرض.

ويشمل العلاج الأدوية (أدوية جينية وأدوية تحد من ضعف العضلات) والعلاج الطبيعي (كالعلاج المائي).

كما يسهم العلاج في تجنب حدوث مضاعفات مثل كسور العظام والالتهاب الرئوي والحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.

– ماهو مرض ضمورالعضلات الشوكي؟

المرض حالة وراثية تجعل العضلات تضعف وتسبب مشاكل في الحركة، وهي حالة خطيرة تزداد سوءًا بمرور الوقت، ولكن هناك علاجات للمساعدة في إدارة الأعراض.

وتبدأ أعراض المرض بضعف الذراعين والساقين مع مشاكل في الحركة، مثل صعوبة الجلوس أو الزحف أو المشي، وارتعاش في العضلات.

كما يحدث مشاكل في العظام والمفاصل مثل انحناء العمود الفقري بشكل غير عادي، فضلا عن مشاكل في البلع، وصعوبات في التنفس.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، أن هناك أنواع مختلفة تبدأ في أعمار متباينة وتسبب بعضها مشاكل أكثر خطورة من غيرها.

فالنوع الأول يتطور عند الأطفال أقل من 6 أشهر وهو النوع الأشد.

أما النوع الثاني يظهر عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 شهرا وهو أقل حدة من النوع الأول.

أما النوع الثالث فيتطور بعد 18 شهرًا وهو النوع الأقل خطورة الذي يصيب الأطفال، ثم النوع الرابع الذي يصيب البالغين وعادة ما يسبب مشاكل خفيفة فقط.

وفي الماضي، نادرا ما كان الأطفال المصابون بالنوع الأول يبقون على قيد الحياة بعد السنوات القليلة الأولى من حياتهم.

لكن في السنوات الأخيرة، تحسنت النتائج بالتشخيص المبكر والعلاج.

ويعيش معظم الأطفال المصابين بالنوع الثاني حتى مرحلة البلوغ ويمكنهم أن يعيشوا حياة طويلة ومرضية.

أما النوع الثالث والرابع يؤثران عادة على متوسط ​​العمر المتوقع.

– طرق علاج مرض ضمور العضلات الشوكي

حتى الآن لا يوجد علاج لضمور العضلات الشوكي يقتلع المرض من جذوره بخلاف “زولجينزما”.

ذلك العقار الذي جمع ثمنه المصريين للطفلة المصرية رقية.

ولكن هناك أدوية أخرى للتحكم في الأعراض والوقاية من مضاعفاته.

حيث اعتمدت (FDA) في سبتمبر الماضي 2020 عقار “إفريسدي” بوصفه أول دواء يتم تناوله عن طريق الفم، لعلاج مَن تبلغ أعمارهم شهرين أو أكثر من هذا المرض.

وذلك بعد أقل من 4 سنوات من اعتماد عقار آخر أُطلق عليه اسم “نوسينيرسين” باعتباره أول دواء معتمد لعلاج الأطفال والبالغين المصابين بالمرض.

والذي يعطى عن طريق الحَقن في السائل المحيط بالحبل الشوكي.

وقد يشمل العلاج أيضا بعض التمارين ومعدات للمساعدة في الحركة والتنفس.

وكذلك أنابيب التغذية والنصائح الغذائية، والأقواس أو الجراحة لعلاج مشاكل العمود الفقري أو المفاصل.