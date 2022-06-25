ضبط “مصري” هرب منتج صابون إلى ليبيا دون علم الوكيل

أخبارليبيا24

أكد جهاز الحرس البلدي بنغازي ضبط شخص مصري الجنسية قام بإدخال صابون إلى ليبيا بالمخالفة.

وأكد المركز الإعلامي في الجهاز أن بلاغًا ورد من الوكيل المعتمد لمنتج صابون نوع “أوكسي” عن محاولة الشخص المصري تهريب المنتج إلى ليبيا.

وأوضح المركز الإعلامي أن المنتج أدخل البلاد ليس عن طريق الوكيل بل بشكل غير مشروع حيث كان ينوي بيعها داخل الأسواق المحلية.

وذكر الجهاز أنه تم نصب كمين للشخص “مصري الجنسية” قام بتجميع صناديق من منتجات الصابون من إحدى شركات بيعه بدولة مصر، وقام بشحنها إلى ليبيا.

وأفاد رئيس وحدة المتابعة في الفرع أنه تم إيقاف التاجر المصري الجنسية، و حجز الشاحنة من الصابون.

وأكد أنه تم التنسيق مع وحدة التحقيق المركزي التي قامت بتأمين هذه الكمية واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة.