مدير شركة الخدمات العامة بنغازي: تكليفات القطراني هدفها السرقة وسندخل للمقر بالقوة

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قال مدير شركة الخدمات العامة بنغازي، طارق البدري في تصريحات صحافية أمس الجمعة إن مجموعة استولت على مبنى الشركة ومكاتبها ومستنداتها بتعليمات من نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وبدعم من الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي

وأكد أن قرار تكليف مدير جديد للشركة جاء بتكليف مباشر من القطراني وهو يعد تدخلا ومخالفة صريحة للقانون

وأوضح أن تعيين مدير جديد للشركة لا بد أن يصدر من وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فهو من يكلف وهو من يقيل.

وأكد أن من كلفهم القطراني بإدارة الشركة كسروا الأبواب وخربوا وسرقوا وتعدّوا على الموظفين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هدفها سرقة مخصصات الشركة الموجودة في بلدية بنغازي.

وتابع ” أبلغنا وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالحادثة، وهو رافض لكل هذه الإجراءات التي تمت دون إذنه”.

وأكد أن الأحد القادم سيدخل الموظفين لمقر الشركة ولو بالقوة طالما أن موقفهم قانوني.

وكانت قد حذّرت المستشار القانوني في الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، مبروكة بالتمر، من تبعيات قرار نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية، علي القطراني، القاضي بتكليف إدارة جديدة للشركة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 الخميس الماضي قالت بالتمر: “إن ما حدث يُعتبر مخالفاً واعتداءً على ممتلكات الشركة”.

مؤكدة أن ذلك يعد ترهيب للعاملين فيها خصوصاً مداهمة مقر الشركة بتلك الطريقة .

وأوضحت بالتمر أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل القطراني واللجنة التسييرية لبلدية بنغازي، يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

في حين أكدت أنه عرضة للطعن أمام القضاء المدني والجنائي.