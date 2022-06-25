روسيا تؤكد سيطرتها على كامل سيفيرودونتسك

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قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية وبلدة بوريفسكي القريبة.

وقال مسؤولون أوكرانيون، في وقت سابق اليوم، إن قواتهم انسحبت من سيفيرودونتسك بعد معركة طويلة مع القوات الروسية النظامية والمقاتلين من جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع: “نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من الانفصاليين بدعم من القوات الروسية بتحرير مدينتي سيفيرودونتسك وبوريفسكي بالكامل”.

وأضاف، إن الهجوم أحبط، ما وصفه بمحاولة أوكرانية، لتحويل مصنع آزوت الكيماوي بالمدينة إلى مركز عنيد للمقاومة.

وتابع، كوناشينكوف إن المقاتلين الانفصاليين يسيطرون الآن على المصنع، حيث كان مئات المواطنين يحتمون، دون أن يذكر مصيرهم.

يأتي ذلك بينما أكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك، أن المدينة الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا باتت كاملة في قبضة الروس.

وقال للتلفزيون الأوكراني عصرا “الروس يحتلون كامل المدينة”. وتابع ستريوك أن المدنيين بدأوا يخرجون من مصنع آزوت الذي لجأ إليه المئات في الأيام الأخيرة لتجنب القصف.

وأضاف أن هؤلاء المدنيين عاشوا نحو ثلاثة أشهر في الملاجئ والطبقات السفلى، مؤكدا أنهم يحتاجون الآن إلى مساعدة طبية ونفسية.

وشهدت تلك المناطق، معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية، أفضت إلى تقدم الروس مقابل انسحابات صغيرة للأوكرانيين.