دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة

25 يونيو، 2022 6:18 م
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محطة شمال بنغازي
محطة شمال بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت أن الوحدة البخارية الثالثة في محطة شمال بنغازي دخلت على الشبكة العامة.

وأضاف الشركة عبر حسابها على “فيسيوك” أن دخول هذه الوحدة ستضيف قدرة “100 ميغاوات” على الشبكة العامة وتقلل من عملية طرح الأحمال.

وتشهد المدن الليبية هذه الأيام انقطاعًا متواصلا في التيار الكهربائي بعد ارتفاع درجات الحرارة.

ويعد ملف الكهرباء أحد الملفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن إنجازه الأمر الذي أرق حياة المواطنين.

25 يونيو، 2022 6:18 م
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