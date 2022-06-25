خلال أسبوع.. متوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 5 حالات

25 يونيو، 2022 4:16 م
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أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ خلال الأسبوع الماضي 5 حالات.

وبحسب التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 18 و23 يونيو، أوضح المركز. أن متوسط عدد العينات بلغ 244 عينة.

ولفت المركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 02%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ 5 حالات. دون تسجيل أي حالة وفاة.

وكان قد لفت المركز في إبريل الماضي من أن الانخفاض القياسي في عدد إصابات فيروس كورونا في ليبيا لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء. خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

25 يونيو، 2022 4:16 م
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