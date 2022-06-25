جامعة تعترف بعد 85 عاما: منح الدكتوراه لموسوليني “خطأ فادح”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد نحو 85 عاما، اعترفت جامعة سويسرية بأن تكريم الديكتاتور الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني كان”خطأ فادح”.

إلا أن لجنة تابعة لجامعة لوزان السويسرية قررت عدم سحب الدكتوراه الفخرية التي منحتها للدكتاتور الإيطالي.

وأرجعت جامعة لوزان تكريمها لموسوليني في عام 1937 لأنه “أوجد في وطنه منظمة اجتماعية ستترك أثرا عميقا في التاريخ”.

تم الطلب من الجامعة مرارا سحب التكريم المثير للجدل لزعيم كان حليفا لأدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

* خطأ فادح

وخلصت لجنة خبراء كُلفت بالنظر في القضية إلى قرار،

وهو أن منح الدكتوراه إلى موسوليني “كان خطأ جسيما من جانب السلطات الأكاديمية والسياسية في ذلك الوقت”.

وأضافت في تقرير نُشر في 24 يونيو الجاري،

“هذا اللقب يشكل إضفاء للشرعية على نظام إجرامي وعلى أيديولوجيته”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

ومع ذلك، لم تصدر اللجنة توصية بسحب اللقب، قائلة إن هذا سيعطي انطباعا خاطئا بأن القرار الأصلي بمنحه الدكتوراه يمكن “تصحيحه اليوم”.

وذكرت الجامعة أن سحب الجائزة قد يدفع منتقديها للاعتقاد بأنها تريد محو الماضي.

وأوضحت في بيان: “بدلا من إنكار أو محو هذه الواقعة،

التي تشكل جزءا من تاريخها، تريدها إدارة جامعة لوزان أن تكون بمثابة جرس إنذار دائم”.

جدير بالذكر أن موسوليني، الذي عاش في سويسرا بين عامي 1902 و1904،

وتم إعدام موسوليني على يد الثوار في أبريل 1945.