تفاصيل مواجهات دوري التتويج لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن انطلاق دوري التتويج سيكون في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال قرعة الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الذي نظمه اتحاد الكرة.

ويقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية، خارج ليبيا في حين لم يحدد اتحاد الكرة مكان إقامة الدوري حتى الآن.

وجاءت القرعة التي تنتظر صاحب الترتيب الثالث من المجموعة الثانية، يوم الإثنين المقبل، لتقدم مواجهات ساخنة في مرحلة التتويج من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

مباريات الأسبوع الأول:

الأهلي طرابلس يواجه النصر، وثالث المجموعة الثانية يوجه الأخضر، في حين يواجه الاتحاد الأهلي بنغازي.

مباريات الأسبوع الثاني:

يواجه الأهلي طرابلس مع الأخضر، والنصر مع الأهلي بنغازي، وثالث المجموعة الثانية مع الاتحاد.

مباريات الأسبوع الثالث:

​يلاقي الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، والأخضر مع الاتحاد، والنصر مع ثالث المجموعة الثانية.

مباريات الأسبوع الرابع:

​الأهلي طرابلس يوجه الاتحاد، والأهلي بنغازي يواجه ثالث المجموعة الثانية، في حين يتواجه الأخضر مع النصر.

مباريات الأسبوع الخامس:

​يواجه الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية، والاتحاد يلاقي النصر، أما الأهلي بنغازي يواجه الأخضر.