بمشاركة الدبيبة.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة مصراتة

أخبار ليبيا 24

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة مصراتة.

ودعا الدبيبة الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة في مصراتة، وفق منصة حكومتنا.

وأكد الدبيبة خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة على دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، تأدية عملها وفقًا للمعايير العالمية.

وكان قد أُنشئت المنطقة بقرار اللجنة الشعبية 495 للعام 2000، كأول منطقة تجارية حرة في ليبيا.