بليحق: وفد النواب شارك في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على صفحته الرسمية بالفيسبوك أمس الجمعة مشاركة وفد مجلس النواب والذي ضم نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة والنائب محمد الفيرس وممثلي مجلس النواب في البرلمان العربي النائب عبد السلام نصية و النائب ابو صلاح شلبي في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها.

في حين أوضح أن نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة ألقت كلمة المجلس.

وأكدت فيها بأن مجلس النواب كثف جهوده على مستويات عدة لصياغة منظومة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

فضلا عن ترسيخ وحماية حقوق الأنسان التي تقوم على تعاون وشراكة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.

في حين تابعت ” رغم التحديات التي تشهدها ليبيا والإنقسامات السياسية فإنها اتخذت خطوات حثيثة نحو مكافحة الإتجار بالمهاجرين “.

وأوضحت أنه على المستوى التشريعي يجرم القانون الليبي الإتجار بالبشر وينص على عقوبات مشددة ضد المتاجرين.

وأكدت أن ليبيا تعتزم إصدار قانون خاص ينظم تجريم الإتجار بالبشر ويشدد العقوبات ضد المتاجرين بالبشر.

ونوهت أن السلطة التشريعية أصدرت العديد من القوانين التي بموجبها تصادق على الإتفاقيات التي دخلت فيها ليبيا مع دول الجوار.

في حين أكدت أن ذلك من أجل تعزيز أمن الحدود ومكافحة المهربين وعصابات الإتجار بالبشر.

وأشارت إلى أنه على المستوى المُؤسسي استحدثت وزارة الدولة لشؤون الهجرة ووكيلا لوزارة الداخلية لشؤون المُهاجرين.

وذلك ضمن الحكومة الجديدة التي منحها مجلس النواب الثقة والتي يعول عليها الليبيون وينتظرون دعمها من المجتمع الدولي. على حد قولها.

في حين أشارت إلى أن الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار.

وأكدت أن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين.

في حين نوهت أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الصدد والبحث عن حلول ومعالجات مشتركة .