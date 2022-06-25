النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تشكيل عصابي يزور الصكوك المصرفية

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باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعات تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية.

وأكد مكتب النائب العام أن التشكيل العصابي يستعمل الصكوك المصرفية في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة العامة بالمكتب تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير الصكوك المصرفية؛ كان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه.

وأوضح أن الجناة تحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل) ديناراً؛ عقب إجراء خصمها من حسابات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الانتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.

وأفاد أن النيابة العامة واجهت المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله؛ فانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطياً.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين؛ والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.