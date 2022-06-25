لبسط الأمن والقضاء على الجريمة المنظمة .. اللواء سحبان يزور “القطرون”

25 يونيو، 2022 6:12 م
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اللواء المبروك سحبان
اللواء المبروك سحبان

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى آمر قوة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، زيارة لمدينة القطرون والقرى المحيطة بها؛ وذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، ببسط الأمن والقضاء على الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وحماية الحدود الجنوبية.

وتهدف الزيارة إلى تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين بين أبناء الوطن الواحد والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وكان في استقبال اللواء سحبان الضباط المرافقين له، الشيخ زيلاوي، الذي أكد على وحدة التراب الليبي وتأييده التام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقدم اللواء سحبان الشكر لأهالي المدينة على المجهودات المبذولة في المنطقة لتأمين المنطقة والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

25 يونيو، 2022 6:12 م
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