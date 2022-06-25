القطراني يبحث صعوبات تقديم الخدمات للمواطنين في مراده

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بحث نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني الخميس الماضي بمكتبه بمدينة بنغازي مع أعيان وحكماء بلدية مرادة أوضاع البلدية واحتياجاتها والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطن.

وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك رحب القطراني خلال اللقاء بوفد أعيان مرادة وحكمائها.

وأكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية والتي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه.

كما أكد على أنه يسعى إلى إنهاء أي خلاف حاصل وإيجاد توافق بالبلدية.

منوها بأنها ستكون من أولى البلديات المستهدفة في عملية إنتخاب البلديات التي ستجريها الحكومة لاحقاً.

لافتاً إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص.