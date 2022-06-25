الجيش المالي يرد بعنف على هجمات “داعش والقاعدة” مقتل 60 إرهابيا في وسط البلاد

أخبار ليبيا 24 – إرهاب

نجح الجيش المالي، في القضاء على أكثر من 60 إرهابيا من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش،

في مناطق مختلفة وسط البلاد، بعد أيام من الهجمات الإرهابية التي استهدفت نحو 130 مدنيا.

وذكر بيان للجيش في مالي، تم مقتل أكثر من 60 إرهابيا في منطقة “ديالاسوغو” وسط البلاد،

حيث قتل نحو 130 مدنيا إثر هجوم إرهابي” شنه مسلحون على السكان ليل 18 و 19 يونيو الجاري.

وتنشط في مالي جماعات إرهابية تابعة لتنظيم “القاعدة” وتنظيم “داعش”.

* نتائج النزاع

وأودى النزاع في البلاد بحياه الآلاف، حتى باتت إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم أيضا “تحييد إرهابيين اثنين” في منطقة “موندورو” الواقعة كذلك وسط البلاد،

إضافة إلى اعتقال 8 عناصر أخرى يُشتبه في أنها عناصر إرهابية في الجنوب، خلال عملية منفصلة.

من جهتها، حملت الحكومة المالية الإرهابيين بجماعة “ماسينا كاتيبا” مسؤولية القتل الجماعي لـ132 مدنيا في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين،

وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.

واعتبرت المجزرة التي وقعت في ديالاسوغو ومحيطها من أسوأ عمليات قتل المدنيين التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.

وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادة منذ بروز حركات التمرد الانفصالية والإرهابية سنة 2012 في الشمال،

مما أدى إلى انتشار القاعدة وداعش في الوسط وتمدد نشاطهم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.