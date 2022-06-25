لمواجهة الانتحار.. الأزهر يطلق مبادرة “أنت غال علينا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تزايدت في الفترة الأخيرة أخبار الانتحار، لتشغل الرأي العام في مصر، وهو أمر تصدى له الأزهر الشريف بمبادرة حملت اسم “أنت غال علينا”.

المبادرة تهدف لدعم الشباب نفسيا، ومساعدتهم على تجاوز المشكلات التي قد يتعرضون لها، وتجاوز التحديات التي تواجههم، لإثنائهم عن التفكير في الانتحار.

مبادرة الأزهر للتصدي للانتحاروتعامل المركز مع آلاف الحالات التي كانت تفكر في الانتحار، ونجح في إبعاد تلك الفكرة عن رؤوسهم،

ويقول الدكتور أسامة الحديدي القائم على المبادرة، إن هذه مبادرة تم إطلاقها قبل عام، وأعيد إطلاقها الخميس الماضي.

ويقدم الأزهر الخدمة مجانا في إطار تشجيع كل من يعاني من ضغوط ومشكلات نفسية،

للحصول على دعم نفسي وديني، ومن بين أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى أساتذة في الطب النفسي وعلم الاجتماع.

* تأهيل نفسي

وحصل أعضاء الفتوى على دورات تدريبية مختلفة، على يد أساتذة علم النفس والاجتماع.

وأصبحت لهم خبرات كافية لتقديم الدعم النفسي للحالات التي تحتاج للدعم، وحققوا نجاحا كبيرا.

وتعامل المركز مع عدة حالات منذ إعادة إطلاق المبادرة، لشباب كانوا ينوون الانتحار، وأمهات كن يعتزمن ذبح أطفالهن.

ونجح المركز في إثنائهن عن ذلك التصرف، حسب ما قاله الدكتور أسامة الحديدي، في تصريحات لمواقع صحفية.

ويذهب علماء ومتخصصون لبعض المراكز في أماكن إقامة بعض طالبي الدعم، متى احتاج الأمر إلى ذلك، ومنهم من يتلقى الدعم النفسي عبر الهاتف فحسب.

وبحسب ما رصده المركز، فإن أسباب التفكير في الانتحار متعددة، الاقتصادية ثم الأسرية، وعدم احتواء الآباء لأبنائهم.

وتختلف طاقات الأشخاص في التعامل مع تلك المواقف بحسب قدرة كل شخص.

والمركز من شأنه زيادة الثقافة العلمية والدينية وتقديم الدعم النفسي لمفتقديها، لإبعادهم عن التفكير في التخلص من حياتهم، وتخطي المشكلات التي تواجههم.