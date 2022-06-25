الالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال يصل 33 دولة تسجيل نحو ألف إصابة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن 33 دولة سجلت 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى الآن بزيادة 270 حالة عن مايو الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة أن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا.

في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتباشر السلطات الصحية التحقيق على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار.

وتم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في أبريل الماضي في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى.

ويعتبر التهاب الكبد الوبائي مرض نادر في الأطفال الأصحاء، وتم اجراء عمليات زرع كبد بسبب الإصابات الأخيرة لأكثر ن 20 طفلا حتى الآن.

– أعراض المرض

يصيب التهاب الكبد الحاد الأطفال بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة.

ويصاب الطفل باليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن.

وفي بعض الحالات استلزم إجراء زراعة للكبد.

كما توفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا بـ الالتهاب الكبدي.

وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدية، وهي شائعة، بأعراض تنفسية أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي.

ولا يصيب الالتهاب الكبدي المرتبط بهذا النوع من الفيروسات الغدية تقريباً إلا الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وتحقق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا فيما إذا كانت عدوى كوفيد-19 تلعب دورا في هذا الإطار.

بالإضافة إلى مسببات الأمراض الأخرى والأدوية وعوامل الخطر.