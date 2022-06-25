الإيقاع بكهربائي منازل سرق 10 آلاف دينار من منزل جاره في بوعطني

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لم يتوقع كهربائي المنازل “ع.ع.م” أن يقع في قبضة رجال الأمن في بنغازي بعدما قام بسرقة 10 آلاف دينار من منزل في منطقة بوعطني.

وكشفت، مديرية أمن بنغازي، أن كهربائي المنازل اعترف، خلال الاستدلال معه، بسرقة المبلغ والتصرف فيه، وأنه تم استرجاع جزء من المبلغ من قبل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي.

تفاصيل القضية

وأوضحت مديرية الأمن، أن القبض عليه جاء بعد أن تلقى قسم البحث الجنائي، شكوى مقدمة من مواطن يدعى “أ.م.ر” مفادها سرقة 10 آلاف دينار من منزله بمنطقة بوعطني. وأضافت، على الفور أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وقالت، إن بعد جمع المعلومات تم الوصول لشخص من سكان المنطقة تدور حوله الشبهات، وبعد انتقال أعضاء التحريات لمحل سكنه تم ضبطه.

وذكرت المديرية، أن بعد الانتقال به إلى القسم والاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وأنه قام بالتصرف في المبلغ المسروق، وتم استرجاع جزء منه من قبل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي. وأضافت، اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.