اقعيم يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد الولايات المتحدة للسلام

25 يونيو، 2022 11:51 ص
0

أخبارليبيا24_متابعات

ألتقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي أمس الجمعة مسئولي معهد الولايات المتحدة للسلام ومركز شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وناقش رئيس معهد الدولايات المتحدة إيلي أبو عون والوفد المرافق مع قعيم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد صفحة الوكيل على الفيسبوك أن ذلك يأتي في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

كما تطرّق اللقاء إلى آلية الشروع في إقامة حزمة من الدورات التدريبية للفئات المُستهدفة في مختلف المجالات.

فضلا عن مدى التسهيلات التي يمكن لوزارة الداخلية تقديمها للمعهد.

وأكد قعيم إستعداد وزارة الداخلية التام لتقديم يد العون لأعضاء المعهد.

فضلا عن تسهيل حركة التنقل والتأمين خلال أداء عملهم في مدن ومناطق البلاد.

وأوضح أنه لن يتوانى في تقديم المساعدة لكل ما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن .

25 يونيو، 2022 11:51 ص
0

مقالات ذات صلة

خالد المحجوب: القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق ولن نسمح بوجود أي قوة مسلحة خارج الشرعية

25 يونيو، 2022 11:19 ص

مدير شركة الخدمات العامة بنغازي: تكليفات القطراني هدفها السرقة وسندخل للمقر بالقوة

25 يونيو، 2022 10:52 ص

بليحق: وفد النواب شارك في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة

25 يونيو، 2022 10:20 ص

وفد مشايخ وأعيان ليبيا فرع المنطقة الغربية يبحث مع الحداد سبل تحقيق المصالحة الوطنية

25 يونيو، 2022 9:21 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى