أول فوج من حجاج بيت الله الحرام يغادر مطار معيتيقة

25 يونيو، 2022 1:24 م
9

أخبار ليبيا 24

غادر صباح اليوم السبت، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة بطرابلس قاصدين الأراضي المقدسة، وفق مركز طب الطوارئ والدعم.

وتقل طائرة الخطوط الجوية الليبية الفوج الأول الذي يضم 250 حاجاً نحو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.

 وودعت عناصر مركز طب الطوارئ والدعم رفقة الجهات الخدمية الأخرى الحجاج لدى مغادرتهم البلاد.

وقالت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) يبلغ 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

وكانت قد حددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.

25 يونيو، 2022 1:24 م
9

مقالات ذات صلة

تفاصيل مواجهات دوري التتويج لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم

25 يونيو، 2022 3:21 م

الدبيبة يوجه بضرورة توفير كامل احتياجات الحجاج

25 يونيو، 2022 1:58 م

بمشاركة الدبيبة.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة مصراتة

25 يونيو، 2022 1:32 م

درجات حرارة مرتفعة على أغلب المناطق ومعتدله أقصى الساحل الشرقي

25 يونيو، 2022 1:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى