وفد الإتحاد الأفريقي يؤكد لعقيلة صالح على ضرورة المصالحة والانتخابات

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس وفد الإتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود ووفد الإتحاد الأفريقي المرافق له بمدينة القبة دور الاتحاد في إرساء دعائم السياسية الليبية بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

و ثمن دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وارساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي.

مؤكدا سعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.

كما أكد وزير خارجية الكونغو برزافيل أن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الأفريقي.

وأوضح أن الإتحاد الأفريقي يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي الأزمة.

منوها أن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا.