هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها؟.. مُستطلعين يجيبون

أخبار ليبيا 24

تعددت آراء المعلقين على استطلاع لأخبار ليبيا 24 حول أحقية الزوجة في معرفة كم يتقاضى زوجها من مرتب، فبينما اعتبر البعض أن هذا الأمر طبيعي باعتبارها شريكته في الحياة، رأى البعض الآخر أنه شيء شخصي ولا يحق لها مادام أن الزوج قائم بواجبه تجاهها وتجاه أسرته.

وأجاب معلقين، على سؤال لأخبار ليبيا 24، حول “هل الزوجة لازم تعرف مرتب زوجها؟ وهل الزوج لازم يقول كم مرتبه للزوجة ولا لا؟”. إذ يقول معلق تحت اسم “سيادة الدولة”: “الحمد لله زوجتي حتى توقيع الشيك نستها. الرجل لو ما كان سيد البيت تختل موازين الحياة”.

ويقول موسى: “ما لازم تعرف عنى كل شي”. بينما يقول محمود أبو حمرة: “كان المرتب ضعيف وما يغطيش طلباتها لازم يقول لها ولازم تعرف حتى لا ترهقه بطلبات لا يقدر عليها”.

من ناحيتها قالت “أم حلا”: “الحمد الله من يوم ما عرفته ما حقيتله مرتب بيش نعرفه كم”. أمّا أم حور، فتقول: “مش مهم إنها تعرف أهم شيء أنه قادر على توفير حاجة “الحوش” ومهتم بيه بس”.

ويقول الشعافي: “لا لأنه في اعتقادي أن المرأة لو علمت به ما تخلي عليك شيء”. بينما أحمد مصطفى، فيقول: “في اللي هي من تخدم عليه (أي الزوج) شن أتقول أنت؟!”.

أمّا مروة، فترى أن الأمر طبيعي ومن حق الزوجة معرفة كم مرتب زوجها، إذ تقول: “نعم، بكل تأكيد”. بينما سعاد، فتقول: “عادي”.