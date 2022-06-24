منتخب ليبيا لكرة القدم صالات يخرج من بطولة كأس العرب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر منتخب كرة القدم صالات اليوم الجمعة في بطولة كأس العرب أمام المنتخب المغربي الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة.

وخاض المنتخب الليبي ثلاث مباريات في البطولة فاز فيها على المنتخب الفلسطيني. وخسر أمام منتخبي السعودية والمغرب ليخرج من الدور الثاني في البطولة.

وجرت أمس الأول بمدينة الدمام بالسعودية آخر 4 مباريات بالدور الأول لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات أسفرت على النتائج الآتية:

فاز المنتخب المصري على الجزائري بـ(2/ 0)، والكويت على الصومال بـ(9/ 2)، والسعودية على ليبيا (5/ 3) والمغرب على موريتانيا (13-0).

الترتيب بعد الدور الأول

المجموعة الأولى تصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وجاءت الكويت ثانيًا بـ4 نقاط، وثالثا موريتانيا 3 نقاط، ورابعا الصومال دون نقاط.

والمجموعة الثانية تصدرها المنتخب المصري بـ4 نقاط، وثانيًا العراق 4 نقاط، وثالثًا الجزائر دون نقاط.

والمجموعة الثالثة تساوت الفرق الثلاث في الرصيد بـ3 نقاط وبفارق الأهداف جاءت السعودية أولًا وفلسطين ثانيًا وليبيا ثالثًا.