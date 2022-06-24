زينينغا يشدد على ضرورة ارتكاز المصالحة الوطنية في ليبيا على هذه المبادئ

أخبار ليبيا 24

شدد، الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، على أهمية ارتكاز المصالحة الوطنية في ليبيا، على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبما يكفل سماع أصوات الضحايا.

وأكد، زينينغا وقوف الأمم المتحدة وشركائها، خاصة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من أجل سلام دائم واستقرار، ونمو شامل ومستقبل أفضل لكل الليبيين.

أعرب، عن سعادته بحضور إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

جهود المجلس الرئاسي

وأشاد، زينينغا بجهود المجلس الرئاسي في هذا المجال الهام، وكرر التزام البعثة بدعم عملية المصالحة الوطنية التي يقودها الليبيون.

وقال: “ينبغي أن تشمل كافة مكونات المجتمع المختلفة بلا استثناء، بما في ذلك النساء والشباب”.

ودشن، المجلس الرئاسي، الخميس، رسميا الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء الدول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وجاء إطلاق الرؤية بعد إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.