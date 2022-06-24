تتواصل رحلتنا إلى الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا و إلى الساحل حيث مدينة درنة إحدى أكبر مدن الجبل , حيث وادي درنة و الشلال و جمال الطبيعة و تنوعها .

رحلة إلى ليبيا : وادي درنة .

تعتبر الحافة الثالثة من الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا ، منطقة لتقسيم المياه، حيث ينحدر منها العديد من الأودية مثل وادي درنة الذي يبلغ طوله حوالي خمسة وسبعين كيلومتراً، بالإضافة إلى أودية أخرى كوادي بومسافر، ووادي الناقة.سمي وادي درنة لأنه يشق مدينة درنة الساحلية في الشمال على ساحل الجبل الأخضر ؛ يمتد الوادي من جنوب الجبل الأخضر و يصل إلى ساحل البحر، وهو أطول وادٍ يقطع حافة الجبل الأخضر الساحلية قبل أن يصل إلى البحر، و يسمى القسم الجنوبي منه بوادي الضحاك، ويعتبر وادي درنة من أهم مصادر المياه في تلك المنطقة.

من أهم معالم الوادي؛ شلال صغير يعرف بشلال درنة أو شلال بومنصور، والتي طالما تغنى به الفنانين والشعراء وبالوادي؛ وارتبط عندهم بالحلم والحب وهدوء النفس.

وتنحدر فيه المياه القادمة من الينابيع الجوفية كعين بومنصور من أعلى جرف مرتفع على جانب الوادي الغربي.

وهذه المياه الجارية ساهمت في ازدهار الوادي وانتشار الزراعة فيه، رغم قلة المساحة وضيق الوادي نسبيا بالمقارنة مع السهول والأودية الواسعة كوادي مرقس في منطقة راس الهلال.

من أهم المزروعات في الوادي؛ نوع من أنواع الرمان يعرف محليا بأسم الرمان الشلفي، وهو نوع تتميز به مدينة درنة على سائر المناطق الليبية

كما تزرع محاصيل أخرى من الفاكهة و الخضروات .

يعتبر شلال درنة وجهة سياحية محلية، يأتيه الناس من كافة المناطق الليبية، ويعتبر الوصول اليه سهلا عبر طريق معبد جنوب مدينة درنة , و يربط طريق الشلال مدينة درنة بالمناطق التي تقع جنوب الجبل الأخضر .

فيديو : وادي و شلال درنة

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