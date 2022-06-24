بهدف تحسين الخدمات الطبية.. بوجناح يلتقي عميد بلدية البيضاء

24 يونيو، 2022 9:21 ص
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبو جناح أمس الخميس، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء احتياجات المرافق الصحية بالبلدية، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان تكفّل ناجع باحتياجاتهم.

كما ناقش الاجتماع العديد من الملفات، أبرزها، استحداث مستشفى لعلاج الأورام، ومركز تخصصي لعلاج مرضى القلب بمدينة البيضاء.

فضلًا عن توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى البيضاء التعليمي.

كما تناول الاجتماع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، من خلال دعم المراكز الصحية.

24 يونيو، 2022 9:21 ص
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