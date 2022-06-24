انفوجرافيك| أبرز ما جاء في كلمة عقيلة صالح في حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

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أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقها المجلس الرئاسي، على أهمية إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كل ليبيا.

وأكد عقيلة، عن تطلعه في أن تشهد هذه المرحلة التاريخية، سمُوًا على الخلافات والحساسيات ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة وأفسدت مناخ العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف.

وقال: إن “المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن وضمان استقراره ونهضته وواجبا شرعيا ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية”.

وأضاف: “نتطلع إلى دولة لا إقصاء فيها ولا تهميش وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقا لدستور يرتضيه الجميع وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف”.

وقال عقيلة: “نتطلع لتحقيق مصالحة نطوي بها ماضي الصراعات والأحقاد تتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف: أن “أكثر ما يعيب الإنسانية ظلم الإنسان للإنسان أو ظلم شعب لشعب أو فئة لفئة.” وقال: “ليبيا ليست للارتهان أو المساومة وحري بنا التضحية للمحافظة عليها”.