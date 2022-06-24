النيابة العامة تحقق في اختلاس أموال حكومية

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كشف، مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، مباشرة النيابة العامة بالتحقيق في واقعات، تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية؛ واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة.

وقالت المكتب، إن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، تولَّى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية؛ كان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة نحو 740 ألف دينار ليبي.

حسابات حكومية

وذكر المكتب، أن سحب هذه الأموال جاء عقب إجراء خصمها من حسابات، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الانتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.

وأوضح المكتب، أن النيابة العامة واجهت المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله؛ فانتهت إلى الأمر بحبسه حبسا احتياطيا.

وأضاف، كما أنها أصدرت قرارا بضبط وإحضار بقية المساهمين، والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.