النعاس: يطالب بالسماح لليبيين بالاستفتاء على مشروع الدستور

24 يونيو، 2022 12:55 ص
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عمر النعاس
عمر النعاس

أخبارليبيا24

شدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس على ضرورة منح الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال النعاس في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لماذا الخوف من صوت الشعب، أين صوت 2.8 مليون ناخب”.

وتابع عضو الهيئة :”مشروع الدستور أقرّته الهيئة التأسيسية في البيضاء من أجل بناء ليبيا الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

ولفت النعاس إلى أن الشعب الليبي له وحده حق قول كلمة الفصل (نعم أو لا)، من خلال الاستفتاء الحرّ المباشر”.

وأضاف عضو هيئة صياغة الدستور :”يجب علينا الاستماع لصوت 2.8 مليون ناخب واحترام كلمتهم”.

وأكد على أنه لايجب أن تتم مصادرة حق الشعب في إبداء رأيه ولا وصاية عليه من أي جهة محلية كانت أو أجنبية.

24 يونيو، 2022 12:55 ص
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