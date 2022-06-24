المنقوش: حضور المرأة على طاولة المفاوضات يجب أن يكون أساسيا وفعالا

24 يونيو، 2022 1:46 م
3

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن حضور المرأة يجب أن يكون فعالا وأساسيا على طاولة الحوار والمفاوضات خاصة في مناطق النزاعات.

وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت المنقوش: “تتأثر المرأة في مناطق النزاعات والأزمات التأثير الأكبر،  في أوساط تسودها السلطة، الذكورية، التنمر والعنصرية”.

وأضافت: “يجب أن يرتفع صوتها وأن يكون حضورها أساسي وفعال على طاولة الحوار والمفاوضات.. تحية لكل الدبلوماسيات الرائدات”.

 

24 يونيو، 2022 1:46 م
3

مقالات ذات صلة

الداخلية التونسية تُحبط هجوما إرهابيا وتكشف عن مخططات لاستهداف قيس سعيّد

24 يونيو، 2022 2:02 م

الفيفا يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة بمونديال قطر 2022

24 يونيو، 2022 1:35 م

ليبيا تترأس الدورة الـ 43 لاجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

24 يونيو، 2022 1:18 م

المنقوش تبحث مع وزير خارجية النمسا تطوير الشراكة بين البلدين

24 يونيو، 2022 1:14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى