المنقوش: حضور المرأة على طاولة المفاوضات يجب أن يكون أساسيا وفعالا

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قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن حضور المرأة يجب أن يكون فعالا وأساسيا على طاولة الحوار والمفاوضات خاصة في مناطق النزاعات.

وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت المنقوش: “تتأثر المرأة في مناطق النزاعات والأزمات التأثير الأكبر، في أوساط تسودها السلطة، الذكورية، التنمر والعنصرية”.

وأضافت: “يجب أن يرتفع صوتها وأن يكون حضورها أساسي وفعال على طاولة الحوار والمفاوضات.. تحية لكل الدبلوماسيات الرائدات”.