المنقوش تبحث مع وزير خارجية النمسا تطوير الشراكة بين البلدين

24 يونيو، 2022 1:14 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها، في فيينا مع وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات.

وبحسب وزارة الخارجية الليبية وصلت المنقوش أمس الخميس إلى العاصمة النمساوية قادمة من العاصمة القطرية الدوحة التي زارتها الأربعاء، واجتمعت مع وزير خارجيتها الشيخ محمد عبدالرحمن، إضافة إلى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن لقاء المنقوش ووزير الخارجية النمساوي ناقش سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات منها التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية، مشيرة إلى أن المنقوش ثمنت من جانبها دعم النمسا لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار في ليبيا.

24 يونيو، 2022 1:14 م
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