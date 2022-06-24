الفيفا يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة بمونديال قطر 2022

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفعه عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن الخميس.

وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان: “بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعبا في القائمة النهائية” لكل منتخب، ليسير بذلك على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة الذي اتخذ قرارا مماثلا قبل كأس أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي”، وفق فرانس برس.

وأوضح الفيفا أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي كان يهدد المنتخبات.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022، ستنطلق يوم 21 نوفمبر بإقامة 4 مباريات، حيث سيلتقي منتخبا السنغال وهولندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما يلعب في اليوم نفسه كل من إنجلترا مع إيران.

ويلتقي منتخب البلد المضيف قطر مع الإكوادور، فيما يختم لقاء الولايات المتحدة وويلز مواجهات اليوم الأول. وستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر 2022.