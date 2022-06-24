العقوري: منع طائرة الوفد الإفريقي يلحق الضرر بصورة الدبلوماسية الليبية

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استنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري قيام وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بمنع طائرة تقلّ على متنها وفداً من الإتحاد الإفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونجو برازافيل وسفيرة الإتحاد الإفريقي لدى ليبيا ، حيث كان من المقرر زيارة الوفد لمدينة القبة وبنغازي أمس الخميس للقاء عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار عمل الإتحاد الإفريقي على دعم السلام وتشجيع الحوار السياسي .

وأضاف العقوري أن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة ، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة للطائرة.

حيث كان من المفترض أن تغادر طائرة الوفد الإفريقي تونس متوجهة إلى ليبيا.

مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

وأشار إلى أن ماقامت به الوزارة يلحق الضرر كثيرا بصورة الدبلوماسية الليبية.

فضلا عن دور ليبيا الريادي في دعم جهود الإتحاد الإفريقي ويضرب بعرض الحائط بعلاقات الأخوة والصداقة مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد العقوري أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية.

والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.

منوهاً إلى أن الإدارات الفنية مثل إدارة المراسم بوزارة الخارجية يجب ان تقوم بواجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية والأهواء الشخصية .

وأوضح العقوري بأن الزيارة التي قام بها الوفد الإفريقي بعد محاولة منعه من قبل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية لمجلس النواب تأتي ضمن حرص مجلس النواب على دعم جميع الجهود الدولية وخاصة دور الإتحاد الإفريقي من أجل عودة السلام والإستقرار إلى ليبيا .