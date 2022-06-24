الشرطة البريطانية تتهم قنصل ليبيا بالعنف مع أبنائه والجالية تقدم شكاوى ضده

24 يونيو، 2022 7:19 م
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الشرطة البريطانية تتهم قنصل ليبيا بالعنف
الشرطة البريطانية تتهم قنصل ليبيا بالعنف

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر أن قنصل ليبيا وحيد الهنشيري تعدى فساده وتعنته ممارساته مع الجالية الليبية ليصل إلى أبنائه.

وأوضحت المصادر أن الشرطة البريطانية قامت بالقبض على قنصل ليبيا وحيد الهنشيري، بهد اتهامه بممارسة العنف ضد أطفاله.

وقالت مصادر إن الشرطة الدبلوماسية تدخلت لحل الأزمة، حيث تم تسليم الأطفال لذويهم.

وذكرت المصادر أن هناك شبهات فساد تحوم حول الهنشيري، حيث قدمت الجالية الليبية في بريطانيا عدة شكاوى ضده تتمحور حول تعسفه وتعنته في استخدام سلطاته، بل وصل الحد إلى عرقلة أي مساع لخدمة الجالية هناك.

24 يونيو، 2022 7:19 م
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