أورلاندو يجري مباحثات في أبوظبي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد المبعوث الإيطالي الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو، الخميس، لقاء في أبوظبي، مع مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة شؤون الأجانب الإماراتية، سالم محمد الزعابي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكان أورلاندو قد التقى، الأربعاء، بوزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في العاصمة القطرية الدوحة. كما التقى، في الدوحة، أيضًا، نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز آل خليفة.

نقلت نوفا عن أورلاندو قوله: “لقد أكدت من جديد التزام إيطاليا بوحدة ليبيا واستقرارها وجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لدعم اجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. وطلبت بالحوار والشمول والتسوية للتغلب على الانقسامات”.

ومؤخرا، ذهب أورلاندو في مهمة إلى ليبيا لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد، ضمن اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، وفرنسا وألمانيا في المقام الأول ، والشركاء الدوليين.

علاوة على ذلك، تعمل الدبلوماسية الإيطالية على اتفاقية دولية لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا. الفكرة هي إشراك الدبلوماسيين ومبعوثيهم الخاصين للدول الغربية الثلاثة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، الدولتان الأوروبيتان الأكثر مشاركة في الملف الليبي، بالإضافة إلى تركيا ومصر.