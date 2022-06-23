محددة تاريخ الاجتماع.. ستيفاني وليامز: يسرني قبول عقيلة والمشري دعوتي للاجتماع في جنيف

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قالت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الخميس عبر تغريدة لها على حسابها بتويتر ” يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.

‏ووجهت وليامز التحية لرئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية.

وذلك عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

وكانت وليامز قد أعربت الأربعاء عن تطلعها لاستجابة رئاسة مجلسي النواب والدولة لدعوة الاجتماع لمعاجلة القضايا العالقة.

وقالت وليامز :”التقيت الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا توماس ريم بيردال، وناقشت معه الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي”.

وأضافت، أنهم أعربوا خلال اللقاء في أوسلو عن تطلعهم إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة.

وذلك من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج هنّة أورلكسون.

فضلا عن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أبدى يوم الإثنين، استعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

في حين قال المشري، في رسالة موجهة إلى وليامز، إنه مستعد للقاء صالح تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأضاف رئيس المجلس :”نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.