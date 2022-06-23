مسعود ناجي: اعتصام نقابة الكهرباء يتجه نحو التصعيد حتى تنفذ المطالب

23 يونيو، 2022 1:09 م
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أخبارليبيا24_متابعات

قال رئيس النقابة العامة لعمال شركة الكهرباء مسعود ناجي في تصريحات صحافية أمس الأربعاء إن العمال مستمرون في الحراك والاعتصام في كل مناطق ومدن ليبيا، ولن يتراجعوا حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم العمال الشرعية.

واوضح ناجي أن الاعتصام يتجه نحو التصعيد بعد قرار الرقابة الإدارية بإيقاف رئيس نقابة عمال كهرباء ليبيا عن العمل.

مؤكدا أنه ليس من اختصاص الرقابة الإدارية بإيقاف رؤوساء نقابات أو منظمات عن العمل.

ونوه أن هيئة الرقابة الإدارية ليس لديهم قانون يخولهم بأصدار أي إيقاف عن العمل .

كما أكد أنه لا توجد حتى الآن استجابة للمطالب من الحكومة أو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أو حتى من أي جهة تنفيذية.

وحمل الجهات المعنية بالدولة مسؤولية ما قد يحدث مستقبلًا.

23 يونيو، 2022 1:09 م
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