مؤكدا التزامه بإجراء الانتخابات.. باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم أممي.

ولفت باشاغا في تغريدة له عبر تويتر: إن “خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح”، وأضاف: “أثني على جهودهم المبذولة على مدى السنوات الـ11 الماضية، وأن الوقت قد حان للحل الليبي”.

وعبر باشاغا عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي التي طرحها قبل أيام.

وتهدف “خارطة الطريق نحو التعافي” إلى تحقيق “الاستقرار والتعافي” من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا.

وتشدد الخارطة على “إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله”.

والأربعاء بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن “تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن”.

وتابع أنه بصفته “رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة”.

ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ خارطة الطريق، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعًا القيام خلال الأشهر المقبلة بخطوات كبيرة نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.

بدورها، حثت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف.