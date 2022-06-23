كلمة مرتقبة لعقيلة صالح خلال إطلاق رؤية مشروع المصالحة الوطنية بطرابلس

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من المنتظر ان يلقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح الخميس كلمة افتتاحية خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية المُقام بطرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن الكلمة ستكون على تمام الساعة الحادية عشر ونصف الخميس، خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمشروع الذي يرعاه المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن مجلس التخطيط الوطني قام بإعداد وصياغة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في شكلها النهائي، بالاشتراك مع مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي.

وكان الرئاسي أعلن في 08 يونيو الجاري إعداد صياغة نهائية، لمشروع المصالحة الوطنية ووضع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.

وأكد المجلس الرئاسي، سعيه إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.