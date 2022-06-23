فرحان حق: أولويتنا تسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا

23 يونيو، 2022 1:20 ص
3
فرحان حق
فرحان حق

أخبارليبيا24

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها.

وأضاف فرحان في مؤتمر صحفي، أن خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث.

وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.

وعبر فرحان عن أسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتي كانت تهدف إلى إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.

23 يونيو، 2022 1:20 ص
3

مقالات ذات صلة

منفذ السلوم

الخارجية المصرية ترد على نظيرتها الليبية بشأن المعاملة السيئة لليبيين عبر منفذ السلوم

23 يونيو، 2022 12:59 ص
عقيلة صالح

كلمة مرتقبة لعقيلة صالح خلال إطلاق رؤية مشروع المصالحة الوطنية بطرابلس

23 يونيو، 2022 12:12 ص

الخارجية تبلغ الجانب المصري استيائها من المعاملة السيئة للمسافرين الليبيين عبر منفذ السلوم

22 يونيو، 2022 11:53 م

وليامز تعرب عن تطلعها لاستجابة رئاسة النواب والدولة لدعوتها للاجتماع

22 يونيو، 2022 10:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى