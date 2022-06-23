فرحان حق: أولويتنا تسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها.

وأضاف فرحان في مؤتمر صحفي، أن خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث.

وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.

وعبر فرحان عن أسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتي كانت تهدف إلى إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.