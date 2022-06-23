عقيلة يدعو لطي صفحة الصراعات والأحقاد وتحقيق مصالحة حقيقية

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، على ضرورة إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وأعرب عقيلة، عن تطلعه لتحقيق مصالحة يطوى بها ماضي الصراعات والاحقاد وتتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال: “نتطلع إلى دولة فيها لا إقصاء ولا تهميش وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقاً لدستور يرتضيه الجميع وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف”.

المصالحة وبناء الوطن

وشدد عقيلة على أن المصالحة “ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته وواجباً شرعياً ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية وطوت صفحات ماضي الظلم والاستبداد”.

وقال: “إن هذا ما يستوجب منا جميعاً، الدفع بجدية وصدق وإخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة ودعمها بمختلف الوسائل دون تأجيل او تأخير”.

وأضاف: “أن الإنسانية لا يعيبها شيء أكثر مما يعيبها ظلم الإنسان للإنسان أو ظلم شعب لشعب او فئة لفئة، المصالحة تعني رفع الضيم والظلم والقهر وجبر الضرر ومعالجة اثار الاحقاد والفتن واستعادة الوئام والسلام”.

وقال عقيلة: “ننشد لمصالحة نتجاوز بها العنف والعبث، ونرسخ بها أسمى معاني الإخوة والمساواة ونعزز بها قيم التسامح لتصبح ثقافة سائدة وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات نحو العمل والبناء”.

وواصل: “ليبيا ليست للارتهان أو المساومة، هي الأرض التي قدم أهلها عظيم التضحيات من أجل حريتها واستقلالها، وهي الأرض التي انعم الله بالخير فوقها وتحتها ومن حولها، وحري بنا التضحية للمحافظة عليها وحمايتها، وحري بنا التنازل بين بعضنا البعض من أجلها لضمان سلامتها ونهضتها”.

ودعا عقيلة في ختام كلمته المجلس الرئاسي للاطلاع بمهمته الوطنية وعرض مشروع قانون المصالحة الوطنية في أقرب وقت.